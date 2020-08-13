محافظ بيروت: أضرار كارثة مرفأ بيروت بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال مروان عبود، محافظ بيروت، إنهم مازالوا مستمرون في رفض الأنقاض من موقع انفجار مرفأ بيروت، كما جاري وضع خطط لترميم المنازل التي تضررت جراء الانفجار.

وأشار "عبود"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن حجم الأضرار المباشرة من انفجار المرفأ تقدر بنحو 5 مليار دولاار، بينما تقدر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بنحو 10 مليار دولار، منوها بأن يصل عدد شهداء الحادث إلى 210 شهيدا.

وأضاف أن الجيش اللبناني هو الذي يتلقى المساعدات، وينظم عملية توزيعها، لافتا إلى أن المساعدات التي يحتاجونها بصورة أساسية هى مساعدات إعادة الإعمار، لافتا إلى أن مصر في طليعة الدول التي وقفت بجوار لبنات في أزمته.

وكشفت شيماء النجار، تفاصيل تبرع شقيقتها الصغرى هند بمبلغ وقدره 100 جنيه لأطفال بيروت بعد تعرضهم لحادث انفجار المرفأ، مشيرة إلى أن شقيقتها شاهدت كل تفاصيل الحادث وتأثرت كثيرا.

وأشارت "هالة"، خلال تصريحات صحفية، إلى أنها بحثت عن وسيلة للتبرع لضحايا لبنان، وأخبرت شقيقتها بأنها يمكن أن تتبرع لهم، مضيفة: "فوجئت بأختي اعطتني 100 جنيه وقالتلي وصلي الفلوس لأطفال لبنان".

ولفتت إلى أنها أرسلت تبرع شقيقتها وأسرتها عبر أحد طرق الشحن، معقبة: "وصل ليا تعليقات كتير من لبنانيين بعد ما شافوا البوست اللي نشرته"، منوهة بأن أحد الأشخاص عرض عليها أنهم يريدون شراء الـ 100 جنيه ووضعها في المتحف.
ومن ناحيتها قالت هند، "أنا فرحانة أني تبرعت لأطفال لبنان، ولو كان معايا أكتر كنت تبرعت".

وفي سياق متصل كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن نيتها ترك لبنان والعيش في بلد آخر.
وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "من هل اللحظة من المشفى أخدت قرار، رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا إنتوا تحت التراب نحنا ما نرجع على وطننا غير هيك ما له لزوم الحكي، وشكرًا".
وتعرضت نادين نسيب نجيم، لإصابة قوية تطلبت دخولها لغرفة العمليات، جراء انفجار بيروت.
يذكر أن الفنانة نادين نجيم، انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "2020"، الذي تأجل عرضه بسبب جائحة كورونا.

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