مني فاروق تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة مني فاروق، محبيها بصورة جديدة له عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مني، بالصورة بإطلالة كاچول مرتدية چاكت چينز، وتركت شعرها القصير منسدلا، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها، وعلقت قائله: "الله يصنع في لحظة واحدة ما يعجز الإنسان عن فعله في سنين عمره كله، يارب خير ادعولي".


وحظيت الصورة يتفاعل الكثير من محبيها وعلق ثحد المتابعين قائلاً : "ربنا يسعدك ويبعد عنك كل شر " ، وأضاف آخر " ربنا يحققلك كل ما تتمني".


يذكر أن آخر أعمال منى فاروق، مسلسل "رحيم"، الذي شاركت به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنان ياسر جلال وروجينا وصبري فواز، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

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