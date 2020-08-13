ارتفاع صادرات مصر من الحلى والأحجار في النصف الأول من 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر

ارتفعت صادرات مصر من “الحلي والأحجار الكريمة” خلال الفترة النصف الأول من 2020، الفترة من ”يناير-يونيو”  بنحو 107% لتسجل ما قيمته 1.707 مليار دولار مقابل 824 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم خلال النصف الاول من العام الحالي التصدير لنحو 25 دولة من 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت(-كينيا-كرواتيا-روسيا الاتحادية-التشيك- اليابان-النمسا)

وأوضح التقرير أن 8 دول اسحوذت على 99.9 % من إجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة تصدرها “الامارات العربية المتحدة” والتى استحوذت على 70 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 1.194 مليار دولار، تلاها في المرتبة الثانية ” كندا” والتى استحوذت على 23.3 % من اجمالي الصادرات بقيمة بلغت 399 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة” استراليا” والتى استحوذت على 2.6 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 46 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن اجمالي صادرات الحلي والأحجار الكريمة الى ” سويسرا” خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 39 مليون دولار،فيما بلغت إلى “تركيا” نحو 11 مليون دولار، واحتلت “البحرين” المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمية المصرية بما قيمته 9 ملايين دولار، تلاها “لبنان” بنحو 5 ملايين دولار ، وفي المرتبة الثامنة”المملكة العربية السعودية” بنحو 3 ملايين دولار، تلاها “إيطاليا” بنحو 94 ألف دولار، وفي المرتبة العاشرة”ألمانيا الاتحادية ” بنحو 25 ألف دولار.

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