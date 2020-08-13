"عن بعد".. الإمارات تطلق مبادرة عالمية لتدريب مليون شخص بالقطاع الطبي

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمبادرة "ووترفولز" Waterfalls، كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي، عن بعد.





المبادرة التي تطلقها دولة الإمارات يتم تنفيذها بمتابعة وإشراف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي.





وينعقد التدريب من خلال جلسات تعليمية تخصصية وورش عمل تدريبية وندوات ومحاضرات، تسهم في تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم، وإطلاعهم على أحدث المستجدات في مجالهم، بما يمكنهم من الارتقاء بعملهم في الميدان ويجعلهم أكثر قدرة واستعداداً على التعامل بكفاءة وفاعلية في مواجهة جميع الأزمات الصحية، وتحديداً للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية شكلت أكبر اختبار في التاريخ الحديث للقطاع الطبي في العالم.





ويشارك في تطوير وتقديم المحتوى التعليمي للمبادرة أكثر من 140 طبيبا وخبيرا ومختصا، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية.





وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي عبر "تويتر" قائلا: "بمتابعة أخي الشيخ سيف بن زايد الإمارات تطلق مبادرة عالمية لتوفير تدريب تخصصي لمليون شخص في القطاع الطبي حول العالم عن بعد، في مبادرة تمثل الإرث الإنساني لمؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه".

وأكد بمناسبة إطلاقه المبادرة أن "الإمارات جزء فاعل من المنظومة الصحية في العالم.. وتمكين الكوادر الصحية في العالم تصب في إطار مساهمة الدولة في الجهد العالمي لتمكين القطاع الصحي العالمي".

وفي هذا الخصوص، قال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: "مبادرة ووترفولز Waterfalls هي هدية من الإمارات للكوادر الصحية والطبية في العالم نضع من خلالها خلاصة العلم والتدريب الطبي المتطور على أيدي أفضل الخبراء والمختصين في العالم بين أيديهم".





وذكر أن "دولة الإمارات تؤمن بأن توحيد الجهود العالمية ..السبيل الأمثل للتصدي لجائحة كوفيد- 19.. وهذه المبادرة المليونية جزء من مساهمة الإمارات في المعركة ضد عدو الإنسانية الأول".





ولفت إلى أن "الكوادر الطبية والصحية أثبتت أنها ثروة وطنية في كل دولة تستحق التقدير والاحترام.. وأن نحافظ عليها بتعزيز قدراتها كي تتمكن من مواجهة معركة فيروس كورونا بكفاءة أكثر وعزيمة أكبر.. وأدوات أحدث".





وتم تطوير مبادرة "ووترفولز" Waterfalls من خلال إدارة المكافآت السلوكية في "وزارة اللامستحيل" بالتعاون مع شركة "إندكس القابضة" وقمة "أقدر" العالمية، التي تنظم سنويا في أبوظبى وتعنى بدعم وتمكين مجتمعات مستدامة.





وتهدف المبادرة العالمية إلى توفير التعليم المستمر للعاملين في القطاع الصحي حول العالم، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا "كوفيد-19"، تقديرا لجهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة المجتمعات وصحة أفرادها.





وتساهم هذه المنصة الأولى من نوعها والأكبر على صعيد عدد المستفيدين منها، في تعزيز كفاءة الكوادر الطبية وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، ودعم القطاع الصحي عالميا، لما يشكله ذلك من ركيزة أساسية لدعم الجهود الدولية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم في الربع الأول من العام الجاري، كأكبر جائحة من نوعها تشهدها البشرية منذ مائة عام، ونتج عنها تداعيات صحية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.





تستهدف مبادرة "ووترفولز" Waterfalls مليون شخص يعملون ضمن 14 قطاعا صحيا وإنسانيا تشمل الأطباء والممرضين والمسعفين والفنيين وأعضاء فرق إدارة الأزمات والكوارث، وإداريي المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، والعاملين في أقسام الأشعة والمختبرات والتشخيص الطبي، وأطباء الأسنان و خبراء التغذية و المتخصصين في طب الأورام والسرطان والجلد، وكافة العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين في المؤسسات الإنسانية والعاملين الميدانيين في مواقع الكوارث الصحية، من خلال توفير برنامج للتعليم المستمر عن بعد، يتألف من محاضرات وندوات وجلسات تعليمية وورش تدريبية متخصصة، عبر منصة "ويبينار" بما يضمن تأهيل وتمكين الكوادر الطبية والصحية ومساعدتهم على مواصلة التعلم في ظل الظروف الحالية.





ويشارك في تصميم وتطوير المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية والورش التدريبية عن بعد أكثر من 140 من أبرز الأطباء والعلماء والخبراء والمختصين في القطاع الصحي والإنساني حول العالم، و67 مؤسسة علمية وطبية وأكاديمية عالمية وهيئة اعتماد في المجال الطبي.





وتغطي المحاضرات والندوات التخصصية والجلسات التعليمية أبرز الموضوعات الحيوية في مختلف مجالات الطب والصيدلة والتغذية والصحة العامة والتمريض وطب الأسنان وإدارة المستشفيات، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتخصصة التي تسهم في دعم القطاع الصحي في المجتمعات.





وسيحصل المنتسبون إلى المبادرة، ضمن منصة ووترفولز Waterfalls، على شهادة تدريب وساعات معتمدة من الجهات العلمية والأكاديمية العالمية المشاركة في المبادرة ويمكنهم الاستفادة منها في نطاق عملهم أو في أبحاثهم، أو في استكمال دراستهم العلمية من خلال التعليم المستمر عن بعد دون أن يضطروا لترك وظائفهم أو مغادرة أماكن عملهم أو تحمل أي أعباء مادية، وذلك عبر رابط المبادرة https://waterfalls.ae.