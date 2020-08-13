فريق بحث لكشف سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بـ6 أكتوبر

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات سرقة فيلا المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد، بمدينة 6 أكتوبر.





وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتعرض فيلا المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد، للسرقة بمدينة 6 اكتوبر، حال عودة من قضاء الأجازة الصيفية بأحد المدن الساحلية.





وبدوره كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



