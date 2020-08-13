نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري


حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً علي نظيره أتلانتا الإيطالي ، بهدفين مقابل هدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علN ملعب " النور " في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الـ " PSG " في صناعة هدفي اللقاء في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخر فريق العاصمة الإيطالية بهدف نظيف، لهدفين مقابل هدف.

وحافظ نيمار على حظوظ باريس في الفوز بالبطولة التي طال إنتظارها طويلا ، والتي أنفق خلالها ناصر الخليفي رئيس بطل الدوري الفرنسي أموال طائلة.

حيث تقدر الجوائز المالية للبطولة بحوالي 19 مليون يورو ، أي 16 مليون و 800 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 21 مليون و 200 ألف دولار.

ومن المنتظر أن يواجه باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره لايبزيج الألماني والتي من المنتظر إقامتها ، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب خوسيه ألفالادي في البرتغال.

أخبار تهمك

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 8 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان