نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو
الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:01 م
محمود صبري
حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً علي نظيره أتلانتا الإيطالي ، بهدفين مقابل هدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علN ملعب " النور " في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وساهم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الـ " PSG " في صناعة هدفي اللقاء في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخر فريق العاصمة الإيطالية بهدف نظيف، لهدفين مقابل هدف.
وحافظ نيمار على حظوظ باريس في الفوز بالبطولة التي طال إنتظارها طويلا ، والتي أنفق خلالها ناصر الخليفي رئيس بطل الدوري الفرنسي أموال طائلة.
حيث تقدر الجوائز المالية للبطولة بحوالي 19 مليون يورو ، أي 16 مليون و 800 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 21 مليون و 200 ألف دولار.
ومن المنتظر أن يواجه باريس سان جيرمان الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني ونظيره لايبزيج الألماني والتي من المنتظر إقامتها ، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة علي ملعب خوسيه ألفالادي في البرتغال.