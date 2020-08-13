نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو









حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً صعباً علي نظيره أتلانتا الإيطالي ، بهدفين مقابل هدف وحيد ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علN ملعب " النور " في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وساهم النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب الـ " PSG " في صناعة هدفي اللقاء في الدقائق الأخيرة ليقلب تأخر فريق العاصمة الإيطالية بهدف نظيف، لهدفين مقابل هدف.





وحافظ نيمار على حظوظ باريس في الفوز بالبطولة التي طال إنتظارها طويلا ، والتي أنفق خلالها ناصر الخليفي رئيس بطل الدوري الفرنسي أموال طائلة.





حيث تقدر الجوائز المالية للبطولة بحوالي 19 مليون يورو ، أي 16 مليون و 800 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 21 مليون و 200 ألف دولار.



