السيسي يوجه بتوفير مناخ داعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:59 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وتناول الاجتماع متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب فى مصر ووجه الرئيس السيسى بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلى فى هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

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مجلس الوزراء صناعة الحديد الصناعات الوطنية الثقيلة السيسي البترول

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