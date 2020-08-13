محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
وجه محمد صلاح نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لطنطا رسالة إلى رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي والذي انتهت إعارته إلى الأهلي.

وكان الأهلي أعلن عن رحيل رمضان صبحي، كما أن أبلغ المارد الأحمر برغبته في الانضمام إلى بيراميدز.

وقال صلاح في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "قيمة رمضان صبحي في أوروبا كانت ستزيد بشكل كبير لكنه فضل البقاء في مصر".

وتابع: "الاحتراف أصبح مفتوح، ومعظم اللاعبين يبحثون عن الأموال، وكل من يترك الأهلي والزمالك خاسر، والجميع أصبح يحسب الأمور بالجانب المالي فقط".

وواصل: "من يرحل عن الزمالك أو الأهلي سيخسر كثيرا في مسيرته الكروية إلا إذا كان محترفا خارج مصر".

واختتم: "لا يجب التجريح في أي لاعب لأنه اختار وجهته وعلى الجميع أن يحترم رغبته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رمضان صبحي الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان