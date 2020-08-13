أسعار الذهب المحلى تستأنف الارتفاع خلال التعاملات المسائية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:11 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
أحمد الشيخ

استأنفت أسعار الذهب الارتفاع في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس،  ليسجل عيار 21 نحو 860 جنيها مقارنة بمستوى 855 جنيها مرتفعا بنحو 5 جنيهات للجرام ، وذلك بدعم من صعود الذهب العالمي بفضل انخفاض الدولار، ليسجل المزيد من الصعود أعلى من مستوى 1900 دولار .



أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 737.15

عيار ٢١ : 860

عيار ٢٤ : 982.85


الجنيه الذهب : 6880


أسعار الذهب بنهاية التعاملات الصباحية

 عيار ١٨ : 732.85
عيار ٢١ : 855
عيار ٢٤ : 977.10
الجنيه الذهب : 6840
السعر العالمي : 1931

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 18 : 738.75 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 : 862 جنيها.
سعر الذهب عيار 24 : 985.25 جنيها.
الجنيه الذهب : 6896 جنيها.


أسعار الذهب العالمي:


واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار الأمريكي بضغط من تحذير من انخفاض معدلات النمو بالولايات المتحدة مع استمرار ظاهرة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وعاودت قيمة المعدن الأصفر الصعود أعلى حاجز 1900 دولار للأوقية بعد خسائر حادة تعرض لها الذهب في غضون اليومين الماضيين.

واستفاد الذهب من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية بالإضافة للمخاوف حيال التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفها وباء "كوفيد-19" وسط تزايد عدد الإصابات الجديدة.

 

وحذر مسؤولي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يكون خافتاً حتى يتم احتواء الفيروس.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من الهبوط الذي سيطر على العملة الأمريكية اليوم، حيث إنه يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

 

وعززت خطوات طباعة الأموال من جانب البنوك المركزية العالمية من جاذبية الذهب كملاذ آمن في العام الحالي، كون المعدن يعتبر بمثابة أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي دون مليون طلب لأول مرة في عهد الوباء.

 

كما شهدات أسعار الواردات الأمريكية زيادة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 25.71 دولار ليصل إلى 1941.54 دولار للأوقية.

كما تحول سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر للصعود بنحو 0.2 بالمائة إلى 1952.20 دولار للأوقية.

 

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 92.990.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر تزايد الاصابات الدهب فى مصر الجائحة اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم فى مصر

أخبار تهمك

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 5/9/2019.. تحرك جديد بسعر المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 18/9/2019.. وبشري سارة لحائزي المعدن الأصفر

اسعار الذهب اليوم الجمعة 20/9/2019.. وتحرك صعودي في سعر المعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27 نوفمبر 2019.. أداء متباين للمعدن الأصفر في السوق المحلى

أسعار الذهب اليوم الخميس 20-2-2020.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

7 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان