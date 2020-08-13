نهال نبيل تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. التفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت المطربة نهال نبيل، عن تعافيها من فيروس كورونا، وذلك بعد 48 يوم بالعزل الصحي، وقد صرحت في شهر مايو الماضي عن إصابتها بالمرض ودخولها المستشفى لتتلقى العلاج، وذلك تحت صدمة جمهورها.


ونشرت نهال نبيل، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "20 يوم قبل العيد الصغير تعبت وسخنت، يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى وخرجت ٧/٧، فترة طويلة صح!".


وتابعت: "٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كورونا، و بعدها خرجت واخدت فترة نقاهتي وبقالي فيها شهر، و انا الحمد لله والفضل لله بخير"، واختتمت نهال كلماتها بتوجيه الشكر لك من كان داعم لها، خلال هذه الفترة الصعبة ودعا لها ولوالدتها خلال رحلة علاجها.


ويذكر أن آخر أعمال نهال نبيل، هو فيديو كليب بعنوان "عم رمضان"، والفيديو كليب يصور أحتفالات المصريين بشهر رمضان المبارك، الأغنية من كلمات سامي على وألحان كريم بغدادي وتوزيع خالد نبيل.

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