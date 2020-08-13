يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند









كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مواهب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الصيف.





وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أندريا بيرلو قد أمر إدراة يوفنتوس بالتعاقد مع التركي ميرت غوخان لاعب بوروسيا دورتموند.





وأشار الموقع إلا أن اللاعب صاحب الـ 19 عام قد لاقي أعجاب عدد كبير من أندية تركية أبرزها غلطة سراي وفنربخشة ولكن يوفنتوس يتصدر السباق في الوقت الحالي.





وترغب إدارة السيدة العجوز الي التعاقد مع غوخان في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن بوروسيا دورتموند .



