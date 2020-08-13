يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمود صبري


كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد مواهب فريق بروسيا دورتموند الألماني من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الصيف.

وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن أندريا بيرلو قد أمر إدراة يوفنتوس بالتعاقد مع التركي ميرت غوخان لاعب بوروسيا دورتموند.

وأشار الموقع إلا أن اللاعب صاحب الـ 19 عام قد لاقي أعجاب عدد كبير من أندية تركية أبرزها غلطة سراي وفنربخشة ولكن يوفنتوس يتصدر السباق في الوقت الحالي.

وترغب إدارة السيدة العجوز الي التعاقد مع غوخان في صفقة انتقال مجانية عقب رحيله عن بوروسيا دورتموند .

يذكر أن اللاعب التركي يملك جوازًا ألمانيًا ، وهو من الممكن أن يجعل النجم الشاب خيار لتدعيم فريق الشباب تحت 23 عام .

أخبار تهمك

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان