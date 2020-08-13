تعليق عاجل من السيسي على اتفاق الإمارات وإسرائيل وموقفه من ضم الأراضي الفلسطينية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:50 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي والذى تضمن إيقاف ضم الأراضي الفلسطينية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تابعت بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية ودولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف السيسي: "كما أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".


كان قد اتفق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما جاء من وكالة الأنباء الإماراتية"وام".

وقال الوكالة: "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة. وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة فى الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخى الذى تحقق اليوم".

هذا وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأضافت الوكالة: بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية فى الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب.

ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسى وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى فى العالم العربى والإسلامى، وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه، فيما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً، وستساعد هذه الجهود فى إنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم فى جميع أنحاء المنطقة.

وتابعت الوكالة: بدء العلاقات الدبلوماسية السلمية سوف يجمع بين اثنين من أقوى شركاء أميركا فى المنطقة. وستنضم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط لتوسيع التعاون الدبلوماسى والتجارى والأمنى، وإلى جانب الولايات المتحدة، تتشاطر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وجهة نظر مماثلة فى ما يتعلق بالتهديدات والفرص فى المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني. وسوف يؤدى هذا الاتفاق إلى حياة أفضل لشعوب الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمنطقة".

وقد أثنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على مشاركة الإمارات العربية المتحدة فى حفل الاستقبال الذى أقيم فى البيت الأبيض فى 28 يناير الماضي، حين قدم الرئيس ترامب خطته للسلام، وأعربا عن تقديرهما للتصريحات الداعمة التى أدلت بها الإمارات العربية المتحدة.

وسيواصل الطرفان جهودهما فى هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطينى الإسرائيلي. وبحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغى أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى فى القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

فى الختام أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلى عن تقديرهما العميق للرئيس ترامب على تفانيه لإحلال السلام فى المنطقة، وعلى النهج العملى الفريد الذى اتخذه لتحقيقه.

تعليق عاجل من السيسي على اتفاق الإمارات وإسرائيل وموقفه من ضم الأراضي الفلسطينية
تعليق عاجل من السيسي على اتفاق الإمارات وإسرائيل وموقفه من ضم الأراضي الفلسطينية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السيسي الإمارات الأراضي الفلسطينية اتفاق إسرائيل

أخبار تهمك

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 6 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نيمار يُنقذ باريس من خساره 19 مليون يورو

منذ أقل من ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. حميد أحداد يصدم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يستهدف جوهرة بروسيا دورتموند

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ماذا طلب عصام العريان من قاضي اقتحام الحدود الشرقية قبل وفاته؟

منذ أقل من ساعتين

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أيادي الخير الإماراتية تمد تعز بمشاريع خدمية وإغاثية

الإمارات تدعو لعمل عربي مشترك يتصدى لتدخلات إيران بالمنطقة

مباحثات موسعة بقصر التين.. التفاصيل الكاملة لزيارة ولي عهد أبوظبي لمصر

السعودية تعلن مشاركتها بمؤتمر"السلام من أجل الازدهار" في البحرين

"محمد بن سلمان" يبعث رسالتين شكر لرئيس الإمارات وولي عهد أبو ظبي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

محمد صلاح يوجه رسالة عاجلة إلى رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

06:02 م

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

06:09 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان