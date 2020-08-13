تشكيل لجنة لإدارة أعمال "راكتا" للورق

قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تشكيل لجنة لإدارة أعمال شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، برئاسة يسري حسين ويسمى القائم بأعمال العضو المنتدب.





وقالت راكتا في بيان لبورصة مصر اليوم الخميس، إن اللجنة تتكون من يسري حسين، رئيساً للجنة ويسمى القائم بأعمال العضو المنتدب، وأيمن رمضان عضواً متفرغاً، وخالد يحيي عضو غير متفرغ، وممثل القطاع الخاص عضو غير متفرغ.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 122.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 123.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 26.09 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 138.62 مليون جنيه خلال العام السابق له.





وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري خسائر بلغ 95.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 91.7 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.