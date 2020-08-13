استمرار العمل الجمعة والسبت.. محافظ بني سويف يطالب المواطنين سداد الـ 25% جدية التصالح

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية،بالمتابعة المستمرة لسير العمل في المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لقبول نسبة الــ 25 % ممن تقدموا للتصالح قبل يوم 15 يوليو الماضى، موجها باستمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت القادمين



حيث طالب المحافظ المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح المقررة بنسبة 25% من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة في الطلب" قبل انتهاء المهلة الممنوحة في 15 أغسطس الجاري وطبقا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرارا مجلس الوزراء،موجها بضرروة تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،مع تسهيل الإجراءات وزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لمواجهه الزحام المحتمل ببعض المقار المخصصة لهذا الغرض