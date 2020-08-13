تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:24 م
المبادرة
المبادرة
منى صموئيل
نشرت وزارة الصحة والسكان صور لعدد من المواطنين خلال الكشف على سيدات محافظة كفر الشيخ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت الوزارة أن الوحدات الصحية الخاصة بالمبادرة متواجدة بمعظم محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.

كما يمكنكم معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1013 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 55901 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 95963 حالة من ضمنهم 55901 حالة تم شفاؤها، و5085 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)
تواصل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بكفر الشيخ (صور)

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مبادرة كفر الشيخ رئيس الجمهورية المرأة الصحة

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