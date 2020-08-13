1.5 % ارتفاع في احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزى الروسى، أن احتياطات روسيا من العملات الأجنبية ارتفعت خلال الفترة من 31 يوليو الماضى وحتى 7 أغسطس الجارى بنسبة 1.5 بالمئة، لتصل إلى 600.7 مليار دولار.

وأفاد بيان للبنك المركزى الروسى اليوم الخميس بأنه بحلول السابع من أغسطس الجارى ، بلغت الاحتياطات الدولية لروسيا 600.7 مليار دولار، حيث ارتفعت خلال أسبوع بمقدار 8.9 مليار دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة.

وأضاف البيان :" أن هذه الزيادة تعود إلى إعادة التقييم الإيجابى لسعر الصرف وزيادة أسعار الذهب ".

وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزى الروسى والحكومة الروسية.

وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدى وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطى فى صندوق النقد الدولى والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

يُذكر أن أكبر احتياطى فى تاريخ روسيا بلغ 598 مليار دولار فى أغسطس 2008 .

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