4 تصرفات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية.. اعرفها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:10 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
في إطار حرص وإهتمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتوعية المواطنين بصفة عامة على طرق الاستخدام المثلى للكهرباء والسيدات بصفة خاصة حيث أنها تعتبر المسؤول الأول عن إدارة المنزل، أوضح الجهاز أن هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها أغلب المواطنين تؤدي إلى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء المنزلية، ويوضح هذا التقرير بعض العادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب التوقف عنها.

وترصد بوابة " الفجر" أسباب إرتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية في النقاط التالية:

1- من أبرز الأسباب والعادات المنزلية الخاطئة تغافل العديد من ربات البيوت من إزالة الثلج الزائد المتراكم في فريزر الثلاجة أو الديب فريزر مما يؤدي إلى إرتفاع استهلاك الطاقة وبالتالي الزيادة من قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء المنزلية.

2- أيضًا من الأسباب والعادات الخاطئة المنزلية فتح الثلاجة بشكل مستمرومتكرر على فترات متقاربة، فعند تكرار فتح باب الثلاجة يؤدي هذا إلى إستهلاك الطاقة لذا يفضل دومًا استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة بقدر الإمكان.

3- ومن أهم الأسباب والعادات الخاطئة المنزلية التي تؤدي إلى إرتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية استخدام السخان وقت الاستحمام بصورة خاطئة، حيث يجب تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة والإمتناع عن ذلك تمامًا كما يفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي ويساهم هذا بشكل كبير في عدم إرتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية.

4- أيضًا من أكثر العادات الخاطئة والأسباب التي تؤدي إلى إرتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية هي الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ فيه ويفضل الإمتناع عن تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام ذلك لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية وبالتالي يكون الفرن في حاجة إلى طاقة أكثر للعمل مما يزيد من إستخدام الكهرباء وبالتالي إرتفاع فاتورة الكهرباء المنزلية.

كما ينصح باستخدام جهاز المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأن الجهاز يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل مما يقلل بشكل كبير من فاتورة الكهرباء المنزلية.

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