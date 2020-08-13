أسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال التعاملات مع تراجع سعر الدولار

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:24 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
واصلت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع سعر الدولار الأمريكي بضغط من تحذير من انخفاض معدلات النمو بالولايات المتحدة مع استمرار ظاهرة تفشي جائحة فيروس كورونا.


وعاودت قيمة المعدن الأصفر الصعود أعلى حاجز 1900 دولار للأوقية بعد خسائر حادة تعرض لها الذهب في غضون اليومين الماضيين.

واستفاد الذهب من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية بالإضافة للمخاوف حيال التداعيات الاقتصادية العالمية التي خلفها وباء "كوفيد-19" وسط تزايد عدد الإصابات الجديدة.

وحذر مسؤولي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قد يكون خافتاً حتى يتم احتواء الفيروس.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من الهبوط الذي سيطر على العملة الأمريكية اليوم، حيث إنه يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وعززت خطوات طباعة الأموال من جانب البنوك المركزية العالمية من جاذبية الذهب كملاذ آمن في العام الحالي، كون المعدن يعتبر بمثابة أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي دون مليون طلب لأول مرة في عهد الوباء.

كما شهدات أسعار الواردات الأمريكية زيادة تتجاوز توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 25.71 دولار ليصل إلى 1941.54 دولار للأوقية.

كما تحول سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر للصعود بنحو 0.2 بالمائة إلى 1952.20 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.5 بالمائة ليهبط إلى 92.990.

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