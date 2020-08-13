شاهد.. وصلة رقص للفنانة درة على أغنية "مليونير " (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو للفنانة درة وهي ترقص على أغنية "مليونير" أثناء تواجدها في فرح الفنانة هند عبد الحليم.

 

حيث ظهرت "درة" في الفيديو بفستان بيبي بلو في حفل زفاف هند عبد الحليم، وهى ترقص على ألحان أغنية "مليونير مليونير".

 

يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.



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