تراجع البورصة الأمريكية بالمستهل بالرغم من انخفاض البطالة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:04 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
استهلت البورصة الأمريكية التعاملات اليوم الخميس، على تراجع بالرغم من انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أدنى مليون طلب لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي.

فيما ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين.

ومن المؤكد أن المستثمرين يواصلون مراقبة الحزمة التحفيز الجديدة وسط عدم وضوح الرؤية بشأنها حتى الآن.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هذا الأسبوع إن الجانبين بعيدين عن الاتفاق بشأن حزمة التحفيز.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة بنحو 0.4 بالمائة إلى 27873 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3373 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11049.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 93.135.

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