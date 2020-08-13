رسالة غامضة لـ سلاف فواخرجي عبر "انستجرام".. فما السر؟!

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وعلقت "سلاف" على الصورة قائلة: "لا ننتظر لقاء مانفعل... لأننا نحب مانفعل...، لا ننتظره، لأنه لم يُطلب إلينا، بل فعلناه بملئ سعادتنا...، ولكن، إن وجدنا بعض الامتنان فقط... سنفرح...".

 

في سياق متصل، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

 

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

 

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


رسالة غامضة لـ سلاف فواخرجي عبر "انستجرام".. فما السر؟!
رسالة غامضة لـ سلاف فواخرجي عبر "انستجرام".. فما السر؟!

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