أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:01 م
ايمن يونس
ايمن يونس
الفجر الرياضي

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق هجوما كبيرا لرمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد قراره بالعودة لمصر من بوابة بيراميدز.

وأعلن الأهلي عن رحيل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد من جديد بعد فترة الإعارة، مع وجود رغبة من اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية اليوم: "لا أعرف لماذا لم يقاتل رمضان صبحي من أجل إثبات مكانته في الخارج".

وتابع: "رمضان لم يستفد من رحلته الاحترافية شيئا وعاد مرة أخرى إلى مصر كان يجب عليه الاستمرار وتقديم أفضل ما لديه".

واختتم نجم الزمالك السابق: "لماذا لم يحارب رمضان صبحي في الخارج مثلما فعل محمود حسن تريزيجيه ، وتشبث بالفرصة التي أتيحت له".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة ايمن يونس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجتك في الثانوية الأزهرية

منذ أقل من ساعة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ حوالي 3 ساعات

كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكثف محاولات تأهيل نجمه قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ حوالي 4 ساعات

6 أسباب صادمة وراء انتشار الجلطات بين الشباب

منذ ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ حوالي 4 ساعات

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

بايرن ميونيخ يفقد نجمه أمام برشلونة

04:01 م

عاجل.. برشلونة يتعاقد مع صديق إنييستا

04:37 م

أيمن يونس يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

05:01 م

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان