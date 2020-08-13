رامي صبري يشارك جمهوره بصورة له مع زوجته

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نشر المطرب رامي صبري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "صبري" في الصورة برفقة زوجته، ونالت الصوره إعجاب العديد من متابعيه وانهالت عليه التعليقات، وأبرزها "منورين الدنيا"، وعلق أخر "بحبكم جدا".



ويذكر أن حققت أغنية "خطيرة" لـ المطرب رامي صبري، 2 مليون و715 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.



وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

