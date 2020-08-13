بالجنيه المصري.. تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف

أُسدل الستار على قصة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، مع النادي الأهلي، الذي أعلن رحيله رسميًا إلى بيراميدز بداية الموسم الجديد.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

كشفت مصادر صحفية مقربة من رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، عن حصوله على ما يقرب من 90 مليون جنيه من نادي بيراميدز خلال مدة 3 مواسم بواقع  25 مليون جنيه في الموسم الأول ثم 30 مليون جنيه في الموسم الثاني و35 مليون جنيه في الموسم الثالث.

وأوضحت المصادر أن رمضان صبحي، سيوقع لبيراميدز خلال أيام قليلة بعدما يُنهي النادي الإتفاق مع هيدرسفيلد الإنجليزي.

الأهلي يعلن رحيل رمضان صبحي

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عبر بيان رسمي، رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بعد فشل مفاوضات ضم الاعب بشكل نهائي، بعد قرار الرحيل برغبته في تمثيل فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



 

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