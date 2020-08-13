موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية فى نصف نهائى الدوري الأوروبي

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ضمن مباريات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".





وتقام مباريات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا على ملاعب محايدة فى البرتغال وألمانيا وبخروج المغلوب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية





تقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني يوم 16 أغسطس المقبل الموافق يوم الأحد القادم فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.



