الاتحاد الآسيوي يرسل لـ"فيفا" المواعيد المقترحة للتصفيات المؤهلة للمونديال في سبتمبر

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:31 م
مونديال قطر
مونديال قطر
وكالات

أفادت تقارير صحفية اليوم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد إرسال المواعيد المقترحة للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد اجتماعه في سبتمبر القادم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن قرار تأجيل التصفيات الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي أمس الأربعاء، جاء بإيعاز من الفيفا، الذي يرغب في التريث حتى تهدأ الأوضاع العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم قد أعلنا أمس تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر خلال أكتوبر من العام الجاري.

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