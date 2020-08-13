كريم ابو زيد يطرح أغنية جديدة بعنوان "فكك من الناس"

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طرح الفنان كريم أبو زيد، أغنية جديدة له من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، والذي بدأ في طرح أغنياته منذ فترة.



والأغنية التي تم طرحها "أبو زيد" بعنوان "فكك من الناس" التي تحمل اسم الألبوم، وتم طرحها عبر قناتة الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأغنية "فكك من الناس" من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد.



يذكر أن آخر أعماله أغنية جديدة بعنوان "دنية ربنا" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهي من كلمات كلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع أشرف أبو زيد.



وكان طرح كريم ابو زيد أغنيتين منذ فترة قصيرة وهما بعنوان "الدنيا حلوه" و"عيونها".

