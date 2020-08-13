مجدي صبحي يعلن انساحبه من مسرحية "سيرة حب"

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أعلن الفنان مجدي صبحي عن عدم استمراره في مسرحية "سيرة الحب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مجدي صبحي منشورًا قال فيه :"آسف لعدم استمراري في مسرحية سيرة حب، لأسباب لا أريد الإفصاح عنها لأنه عيب مع احترامي للجميع، سلام عليكم".



مسرحية "سيرة الحب" يُشارك في بطولتها إيهاب فهمي، والذي يجسد شخصية بليغ حمدي، ورحاب مطاوع في دور حنة، وأحمد الدمرداش في دور زوج حنة، وشيكو صديق زوج حنة، وشريف عواد في دور رياض السنباطي، ونهلة خليل في دور أم كلثوم، والفنان عماد عبدالمجيد في دور المطرب محمد رشدي، وهبة محمد في دور وردة الجزائرية، وناصر عبدالحفيظ في دور الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وتامر سعيد يجسد شخصية عبدالحليم حافظ، كما شارك في التمثيل سيد عبدالرحمن، ومحمد شافعي، وهاني عبدالهادي، ورشا العدل وسناء عوض، وقيادة اوركسترا محمد ابو اليزيد، ومن تأليف أيمن عبد الحكيم وإخراج عادل عبدة.







