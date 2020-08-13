الأرصاد: طقس الجمعة حار بالقاهرة وارتفاع الرطوبة 85%

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 85%.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 88 %.





طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الجمعة ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 41 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 18 درجة.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية من البلاد.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 80% على القاهرة، و85% على السواحل الشمالية، منوها بأنه يفصلنا شهر عن نهاية فصل الصيف.



