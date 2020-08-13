مدرب هدرسفيلد السابق عن رمضان صبحي: سيعود إلى الدوري الإنجليزي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:31 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
كشف مارك هودسون مدرب هدرسفيلد تاون الإنجليزي السابق، أن نجم الفريق والذي انتهت إعارته للأهلي، رمضان صبحي بات جاهزا لتقديم الأفضل في البطولة الإنجليزية.

وأعلن الأهلي بشكل مفاجئ عن رحيل رمضان صبحي إلى هدرسفيلد من جديد بعد فترة الإعارة، مع وجود رغبة من اللاعب في الانتقال إلى بيراميدز.

وقال هودسون في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي لم ينجح مع هدرسفيلد تاون بسبب عدم وجود انسجام بينه وبين اللاعبين هناك".

وتابع: "بعد أن اكتسب رمضان صبحي الخبرة الكافية مع الأهلي ومع الاحتكاكات السابقة بات اللاعب قادرا على العودة لهدرسفيلد وتقديم أفضل مستوياته".

واختتم مدرب هدرسفيلد السابق: "السبب وراء تراجع مستوى ونتائج الفريق تواجد لاعبين صغار لم ينضجوا بعد".

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هدرسفيلد رياضة رمضان صبحي تاون الاهلي اخبار الرياضة

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