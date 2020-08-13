سياسي لبناني مهاجمًا حزب الله: لن يستطيع أن يضع الشعب تحت أمره

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:57 م
حزب الله
حزب الله
وكالات

شن وزير الاتصالات اللبناني السابق والنائب بالبرلمان بطرس حرب، اليوم الخميس، هجومًا حادًا على حزب الله.

 

وأكد بطرس حرب، أن الشعب اللبناني لن يرضخ لـ «حزب الله»، مشيرا إلى أن الحوار مع الحزب لا يجوز وهو يضع مسدسه على طاولة الحوار.

 

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن وزير الاتصالات اللبناني، قوله إن حزب الله لن يستطيع أن يضع الشعب اللبناني تحت أمره أو يقوم بتخويفه.

 

وأوضح حرب أنه أذا كان “حزب الله” يدافع عن لبنان بسلاحه وميليشياته، كان الشعب أما سيدعمه أو يغض النظر عن سياساته، ولكن بعد تحرير الجنوب، نجد حزب الله يحمل سلاحه إلي سوريا تنفيذا للسياسة الإيرانية مما انعكس على الداخل اللبناني.

 

وأضاف حرب: “أصبجنا في وضع يتطلب أن يتفهم حزب الله أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه، اللبنانيون لن يكونوا معه”.

 

وتابع حرب: “آن الأوان أن يتدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل لسيطرة إيران على حزب الله وتوجيهه لتنفيذ أوامر طهران”.

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