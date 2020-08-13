"سيتي ايدج للتطوير العقاري" توقع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس لدعم التمويل العقاري

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:50 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
أحمد الشيخ

 

 

أعلنت شركة "سيتي ايدج العقارية" عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، وذلك دعما لتوجه الدولة لتوفير تسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط في مجال التمويل العقاري.


شهد توقيع البروتوكول أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، وحسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وحسن نصر رئيس القطاع المالي لشركة "سيتي ايدج"، وإيمان البدراوي، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك قناة السويس، وأسامة العايدي، مدير عام أول ورئيس القطاع التجاري ببنك قناة السويس والهيثم القبرصلي، مدير عام أول ورئيس قطاع ائتمان الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس.

 

من جانبه أشاد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري بخطوة التعاون مع بنك قناة السويس، باعتباره من القامات المالية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في مصر. كما لفت سالمان إلى سعي شركة "سيتي ايدج" إلى التعاون مع مزيد من المؤسسات والتي من شأنها تمكين "سيتي ايدج" من تحقيق رؤيتها للسوق العقارية المصرية والاقتصاد المصري بوجه أشمل.

 

كما لفت حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، "فخورون بالتعاون مع شركة "سيتي ايدج العقارية"، لأنها من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المميزة في السوق المصرية، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي. نسعى إلى تقديم خطط سداد وتسهيلات لعملاء "سيتي ايدج" لتمكينهم من الحصول على منتج عقاري مميز بأيسر الطرق."

 

وقال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، "يعد التمويل العقاري من أهم الأدوات التي تساهم في جذب مزيد من العملاء وهو الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على أداء سوق العقارات بشكل عام. تسعى شركة "سيتي ايدج العقارية" إلى تقديم مزيد من أنظمة السداد المناسبة وذلك بهدف التسهيل على عملاء الشركة الحاليين والمستقبليين، ليحصل العملاء على الوحدات التي يبحثون عنها بأفضل الأنظمة."

و أكد المكاوي على ضرورة التعاون مع القطاع المصرفي من أجل العمل على هذه الخطط والتسهيلات.

 

أخبار تهمك

الأهلي يكثف محاولات تأهيل نجمه قبل مواجهة الزمالك

منذ نصف ساعة

كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

منذ نصف ساعة

عرض عربي خرافي لـ"سواريز"

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يوجه رسالة قوية للأهلي بعد رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

منذ حوالي 4 ساعات

القيمة التسويقية لرمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد رسمي من بيراميدز على أنباء التعاقد مع رمضان صبحي

منذ 40 دقيقة

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة جديدة في ريال مدريد.. والضحايا 8 نجوم

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفقد صفقة بحث عنها طويلا

منذ ساعة

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

تشاجر مع قيادي إخواني.. تعرف على أسباب وفاة عصام العريان

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز ردا على "صفعة" رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:30 م

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد

03:32 م

أسرار رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

09:43 ص

المصل واللقاح يكشف مفاجآت صادمة عن اللقاح الروسي (فيديو)

09:18 ص

بيان عاجل يطالب وزير التنمية المحلية بإعادة النظر في أسعار متر التصالح

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان