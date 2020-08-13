لم يمر بمرحلة التجارب الثالثة.. مفاجآت بشأن لقاح كورونا الروسي المنتظر

رغم انتظار العالم أجمع، لحظة الموافقة على أول لقاح معتمد لفيروس كورونا "سبوتنيك - 5"، فهناك بعض الشكوك التي تداولت مؤخرًا، كوصفه بالخطير، لأنه لم يمر بكافة التجارب السريرية.





١. حذر العلماء والباحثون، من اللقاح الذي أعلنت عنه روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، المضاد لفيروس كورونا المستجد، ووصفوه بالخطير.





٢. لم يمر اللقاح الروسي، مرحلة التجارب السريرية الثالثة، وهذا "التقصير" غير آمن من الناحية الطبية.





٣. وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت الثلاثاء الماضي أول لقاح في العالم للوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي طوره مركز اللقاحات "جامالي" بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك - 5".





٤. وحصلت وزارة الصحة الروسية، على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.





ويقول أوليغ غريدنيف نائب وزير الصحة الروسي: "العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح".





وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض من العاملين في المجال الطبي وكبار السن أولًا.





وتابع النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كورونا، والذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز (جيمالي) للبحوث بات جاهزًا.





وأضاف تساليكوف،:"قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، مشيرًا إلى أن كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كوفيد-19، بات جاهزا.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



