عصام السقا برفقة ميرنا نور الدين من كواليس "حكايات بنات 5 "

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شارك النجم عصام السقا محبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام" .



وظهر السقا بالصورة من كواليس مسلسل " حكايات بنات 5 "برفقة الفنانة ميرنا نور الدين وعلق علي الصورة قائلاً : حكاية ياسين ونور حكايات بنات الجزء الخامس.



ومن ناحية أخري تدور قصة المسلسل حول حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن يضم العمل أبطال مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس هم ميرنا نور الدين، عصام السقا ، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.



يشار أن السقا انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وهومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.