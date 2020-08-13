للمرة الأولى منذ مارس.. انخفاض عدد طلبات الحصول على تعويضات البطالة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الطلبات الجديدة للحصول على تعويضات بطالة انخفض الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، إلى اقل من مليون للمرة الأولى منذ مارس، وفقا لـ"الفرنسية".


وقالت الوزارة إن حوالى 963 ألف شخص تسجلوا بين 02 و08 أغسطس للحصول على هذا التعويض، مقابل 1.19 مليون في الأسبوع الذي سبقه.


وهذا الرقم أقل مما كان يتوقعه المحللون أيضا ويبلغ 1.15 مليون.


وفي الأسبوع الذي سبق (بين 26 يوليو والأول من أغسطس)، تسجل 1.19 مليون شخص في لوائح البطالة، وفق بيانات وزارة العمل.


ويشهد عدد المسجلين الجدد في البطالة انخفاضا أسبوعيا منذ أن بلغ ذروة تاريخية تمثلت بـ6.6 ملايين شخص أواخر مارس.

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