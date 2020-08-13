اليوم.. عرض فيلم "الحارث"لأحمد الفيشاوي عبر منصة "شاهد VIP"

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تعرض منصة "شاهد VIP"، اليوم فيلم "الحارث" للفنان أحمد الفيشاوي، وهو ثاني تجارب المنصة بعرض فيلم"صاحب المقام" حصريًا عليها.



وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير، ويعتبر هذا الفيلم التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج محمد نادر جلال بعد إخراجه وحدات من فيلم" طلق صناعي" مع المخرج خالد دياب، و"طايع" مع المخرج عمرو سلامة.





فيلم"الحارث" يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبد الرسول، والفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي.