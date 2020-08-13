حكيم يحدث انقلابا في عالم المهرجانات الغنائية.. تعرف على التفاصيل

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يبحث دائما عن الاختلاف والتجديد في المضمون الغنائي الذي يقدمه، ولذلك قرر حكيم إضافة بصمته الخاصة على أغنيات المهرجانات بتطويرها وربطها بالأغنيات الشعبية مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده محمد مصطفى ووصل بها الي العالمية.



يتعاون حكيم، مع الموزع ديزل، في أغنية جديدة تحمل عنوان"صحاب أونطة" وهي من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل.

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وتعاقد حكيم، مع إحدى التطبيقات التي تخلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم

لتكون أحد الرعاه لأغنيته الجديدة



جدير بالذكر أن حكيم تعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم أبرزهم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية،وجوموز وتوماس رمسيس من امريكا اللاتينية، وتيم وهامي من انجلترا.



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