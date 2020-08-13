الخارجية العراقية تطالب بتضافر الجهود العربية ضد العدوان التركي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:46 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

دعت وزارة الخارجية العراقية، إلى تضافر الجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا.

 

 وطالبت الخارجية العراقية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، بالخروج بموقف عربي مُوحّد يُلزم تركيا بعدم تكرار انتهاكاتها وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقيّة.


قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، استهداف تركيا لضباط عراقيين يعتبر تصرفا خطيرا ويمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية.

 

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلاد من أي اعتداءات خارجية.

 

ورفضت العمليات المشتركة في العراق، استخدام الاراضي العراقية لتصفية الحسابات وتشدد على أن تركيا "يجب أن تحل مشكلاتها بنفسها بعيدا عن الأراضي العراقية".

 

وفي سياق آخر، أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

وفي وقت سابق، قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

 

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

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