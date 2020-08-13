بكلمات مؤثرة.. بتول عرفة تنعي سناء شافع وتستعيد ذكريات عملها معه

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نعت المخرجة بتول عرفة، الفنان الراحل سناء شافع الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز الـ77 عامًا، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشرت بتول عرفة مقطع فيديو جمعها بالفنان سناء شافع والفنانة سميرة محسن، وذلك كواليس مسرحية طلبت منه المشاركة فيها، وبالفعل وافق على هذا الأمر، روت تفاصيل أول لقاء بينهما، وعلقت على الفيديو قائلة:"ورحل الأستاذ سناء شافع، عمري ماهانسى وأنا طالبة لما أخرجت أول عمل فى حياتي سنة 2004،‬ ‫حضرتك اهتميت واتفرجت وشجعتني ونصحتني من قلبك‬".



وأضافت:"ولما كبرت وبقيت مخرجة محترفة وطلبت حضرتك تمثل فى عمل من إخراجي في 2015، قلت للإنتاج مش مهم أي إتفاقات المهم بنتي تنجح ‬ ‫و يوم التصوير بمنتهى التواضع قلت لي: أنتى هنا الأستاذة وأنا أقول حاضر، لأنك كبير وعظيم، ربنا يرحمك يا أستاذي".



وتوفي سناء شافع عصر الأمس بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان أمس بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.