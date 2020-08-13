انتشال جثة ثاني ضحايا غرق "معدية الموت" بالبحيرة

تمكنت قوات الانقاذ النهرى والحماية المدنية والضفادع البشرية بالبحيرة من انتشال جثمان "وائل رفعت معوض" ٣٩ سنة من قرية محلة احمد، ثانى ضحايا حادث غرق "معدية الموت" بترعة الرياح البحرى بقرية دمشلى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام لاخذ تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان.





كان أهالي وأسر ضحايا حادث غرق "معدية الموت" افترشوا جانبي ترعة الرياح البحري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منتظرين انتشال جثث ذويهم، حيث أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وتم إنتشال جثمان أحد الضحايا وهو "محمد عبد اللاه عبد القادر السري" ٢٧ عاما، وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم "محمد عبد الله عبد القادر" ٢٧ عاما و"أحمد عبد الفتاح شندي"، و"محمود حمدي شندي".





وقال اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، أن المعدية الغارقة مسجلة بإسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص من مديرية الطرق والنقل بدمنهور، وساري لمدة سنتين.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المعدية يتوافر بها كافة الإشتراطات والصلاحيات اللازمة وأن أسباب الحادث المبدئية هي إنزلاق إحدى السيارات التي كانت على متنها، حيث كانت محملة بعدد سيارة ربع نقل وسيارة بيدفور محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.





وأشار محافظ البحيرة، أنه فور وقوع الحادث في الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، وجه على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والوحدة المحلية لمركز ومدينه كوم حمادة بالتوجه لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم رغم إنشغال إعداد كبيرة فى تأمين العملية الإنتخابية، حيث هرعت جميع الفرق والأطقم على الفور.





كما أكد محافظ البحيرة، في حادث غرق "معدية الموت" والتي غرقت في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس بترعة الرياح البحيري بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة.





ووصل محافظ البحيرة، إلي موقع الحادث، وأشرف علي أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث، حيث ستخدمت قوات الحماية المدنية ونش كبير لانتشال السيارتين، كما تم الدفع برجال الضفادع البشرية للبحث عن المفقودين، وكان على متن المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة وبهما عدد ١٠ أشخاص؛ حيث تمكن ٣ منهم من السباحة والوصول للشاطيء، والسيارة الأولي محملة بالسماد والثانية بأدوات للطبخ.





وقرر محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة 10 آلاف جنية لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة بترعة الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.



