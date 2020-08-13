كريستيانو رونالدو خارج يوفنتوس.. و3 أندية لم ترد بعد
الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:32 م
محمود صبري
يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلي عن خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما لم يحقق مع السيدة العجوز لقب دوري أبطال أوروبا .
ومن جهة أخرى يرغب النجم البرتغالي في الرحيل عن صفوف البيانكونيري لتحقيق البطولة الأغلى في القارة العجوز ، بعد أن حققها مسبقاً رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني .
ووفقاً لشبكة " BBC " فإن السيدة العجوز قد اتخذ قرارا نهائيا بالتخلي عن رونالدو ، وطلب من وكيل أعماله مينديز في البحث له عن عروض خلال هذا الصيف .
ومن جهه أخري أعلن الاعلامي جوليم بلاچ مقدم البرامج في الشبكة البريطانية أن مينديز قد قام بعرض رونالدو على ثلاثة أندية وهي " برشلونة الإسباني ، إنتر ميامي الأمريكي ، وباريس سان جيرمان الفرنسي " .
يذكر أن رونالدو يتقاضي 30 مليون يورو سنويا في يوفنتوس ويربطه مع النادي عقد يمتد حتي موسم 2022 .
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