اندلاع حريق ضخم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:31 م
حريق
حريق
وكالات

أخلت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حوالى 500 منزل عقب حريق غابات هائل انتشر بسرعة شمال لوس أنجليس ودمر أربعة آلاف هكتار من الأراضي.

 

وقالت السلطات الأمريكية، إن الحريق اندلع بعد الظهر حول بحيرة هيوز ودمّر أولا مساحة صغيرة تبلغ 20 هكتارا، قبل أن يمتد ويأتي على أربعة آلاف هكتار خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات.

 

وفقًا لإدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجليس، عمل أكثر من 300 رجل إطفاء مدعومين بمروحيات وطائرات للسيطرة على الحريق. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

وكانت إدارة الإطفاء، قالت عبر حسابها على موقع "تويتر"، "يجري إجلاء سكان المنطقة" من قبل الشرطة المحلية "الرجاء مساعدتنا لنتمكن من مساعدتكم وإيصالكم إلى بر الأمان".

 

وارتفعت وتيرة الحرائق خلال السنوات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا ويعود ذلك جزئيا إلى ظاهرة تغير المناخ.

 

وكان حريق "كامب فاير" الذي اندلع في شمال كاليفورنيا في نوفمبر 2018، الأعنف بعدما أتى على مدينة باردايس الصغيرة برمتها وأدى إلى وفاة 86 من سكانها ودمار 90% من أبنيتها.

 

 

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ولاية كاليفورنيا حريق ضخم أمريكا

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