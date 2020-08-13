بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.77%

أنهي سوق الأسهم السعودية "تاسى تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.77% رابحاً 58.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 339.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.





وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%.







