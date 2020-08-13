تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 26.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسراً 25.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4087.82 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6472 صفقة.



