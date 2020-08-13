تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 26.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5126.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.53% خاسراً 29.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5652.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 18.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4083.82 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسراً 25.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4087.82 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 134.9 مليون سهم بقيمة 23.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6472 صفقة.

 وهبطت 8 قطاعات  ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%.

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