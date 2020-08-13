شاهد.. حنان مطاوع في كواليس *أمل حياتى"

Advertisements

تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على بلوزة وجيب بسيط، من كواليس "أمل حياتى"، وعلقت قائلة"صباح الخير والأمل .. أمل حياتى"













يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض في الموسم الرمضاني السابق وهو من بطولة الفنان ياسرجلال ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع ، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار هانى سرحان ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى.