عمرو دياب يطرح "أماكن السهر" خلال ساعات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته الجديدة" أماكن السهر" خلال اليومين المقبلين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وانتهى دياب، منذ أيام من تصوير الأغنية كفيديو كليب ب"هاسيندا" في الساحل الشمالي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طار مدكور.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال الهضبة عمرو دياب، أغنية"مالك غيران" هي من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان فلكلور شعبى توزيع salvatore ganacci مكساج وديجتال ماستر أسامة الهندي.

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