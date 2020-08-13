وكيل الأزهر: 343 حالة إلغاء للامتحان بينها 319 إلغاء مادة واحدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:07 م
المؤتمر
المؤتمر
محمود الجلاد - تصوير: عبير أحمد
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن هناك 343 حالة إلغاء للامتحان بينها 319 إلغاء مادة واحدة، بالنسبة لحالات إلغاء الامتحانات هذا العام.

وأكمل وكيل الأزهر، خلال موتمر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تم عمل محاضر للطلاب الذين قاموا بتمزيق أوراق الامتحان، وهناك تغليظ للعقوية إذا تكرر هذا الفعل.

وأضاف، تحية لكل الفتيات الطالبات ونستفذ الشباب حتى يعودوا كمان كانوا عليه في الماضي.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019-2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر "واتساب"، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

ويعقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مشيخة الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة، للعام الدراسي 2019/2020م.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي ، وشهادة الشعبة الإسلامية، وكذا شهادة البعوث الإسلامية، فضلًا عن إعلان النسبة المئوية للنجاح هذا العام، وكانت قد بلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2019، 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%. 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد هنأ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية هاتفيًا، كما هنأهم فضيلته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك وتويتر.

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