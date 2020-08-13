احتفالا باليوم العالمي للشباب.. وزير الرياضة يشارك في احتفالية المنظمة الكشفية العربية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:06 م
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
أسماء قورة
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في احتفالية المنظمة الكشفية في إطار الاحتفال بيوم الشباب العالمي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بالفيديو كونفرانس.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية مع المنظمة الكشفية العربية بالشباب العربي في الاحتفالية، مؤكدًا علي الدعم الدائم والمتواصل للحركة الكشفية في مصر والدول العربية من أجل البناء والنهوض بالشباب العربي، وإستغلال قدراتهم وطاقاتهم وتسخيرها للمشاركة في البناء والنهوض بالأوطان العربية.

كما تقدم الدكتور أشرف صبحي بالشكر للأستاذ عمرو الهندواي علي تواجده بلبنان لمتابعة الدعم المقدم بنفسه من الحركة الكشفية في الفاجعة التي أصابت لبنان، مؤكدًا أن مصر حكومة وشعبًا يؤازرون الشعب اللبناني في محنته التي يمر بها، كاشفًا أن هناك فريق اغاثة من الحركة الكشفية العربية متواجد في لبنان ومنهم اعضاء من الحركة الكشفية المصرية للمشاركة في تقديم المعونة والدعم للشعب اللبناني الشقيق.

ووجه "صبحي" الشكر للحركة الكشفية العربية والمصرية علي استثمار الشباب العربي من أجل تمكين الشباب في مشاركتهم الفعاله في بلدانهم العربية وتطويرها والنهوض بها، وظهر ذلك جليًا حينما شارك شباب الكشافة المصرية في جائحة كورونا حين تقدموا شباب الحركة الكشفية الصفوف للمشاركة في عمليات التطهير والتعقيم للاماكن المختلفة في مصر.

وشهد الاحتفالية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، احمد الهنداوي الامين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، السيدة فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، الدكتور عبد الله الطريجي رئيس اللجنة الكشفية العربية، الاستاذ عمرو حمدي الامين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الاقليمي، ومجموعة من الشخصيات العامة من مختلف الدول، وعدد من وزراء الشباب والرياضة العرب وسفراء الدول وكذلك بعض من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، بالاضافة الي الاستاذة إيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

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