الأهلي يكثف محاولات تأهيل نجمه قبل مواجهة الزمالك

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وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة خالد محمود، برنامجا تأهيليا مكثفا لنجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل اللحاق بمواجهة الزمالك بالدوري العام.



وطالب الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ضرورة سرعة تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق، قبل مواجهة القمة.



ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن مواجهة الانتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، المحدد لها التاسعة مساء بملعب النادي الأهلي بالدوري العام.



ويلتقي الأهلي الزمالك، في القمة المصرية يوم 22 أغسطس الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.