بنسبة نجاح 67.66%.. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020.





نسبة نجاح الأقسام

وبلغت نسبة النجاح القسم العلمي 72.99% والأدبي 64.84%، وبلغت النسبة العامة 67.66%، وبلغت نسبة النجاح لشعبة العلوم الإسلامية 100%.

ووجه وكيل الأزهر، عددًا من رسائل الشكر لكل من ساهم في نجاح امتحانات الثانوية وهم رجال الأمن، ووزارة الصحة ولكل الطلاب الذين التزموا بالتعليمات وساهموا في عدم إصابة أي شخص بفيروس كورونا رغم طول مدة الامتحانات.





كما تم توفير كافة الإجراءات الوقائية وساعد في ذلك كل الجهات المسئولة ولم يكن لدينا عجز في أي شيء.

تهنئة شيخ الأزهر

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمى، الأدبى، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.

وأشاد فضيلته خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.





وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.





كما هنأ فضيلته أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق فى التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».

ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.



